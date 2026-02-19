На Украине представили комплекс активной защиты от БПЛА

Одна из украинских компаний представила проект комплекса активной защиты (КАЗ), специализированного на борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

© Российская Газета

Как сообщает Telegram-канал "БПЛА Техник", на одном модуле смонтированы четыре радиолокационные станции, обнаруживающие дроны на дистанции восемьдесят метров. Кроме них также имеются 136 зарядов-сеткометов, которые задействуются на расстоянии в восемь метров.

Судя по опубликованным изображениям, такой КАЗ предназначен для автомобильной техники, в том числе для пикапов и фургонов.

Заявляется также, что есть отдельный проект для бронетехники - MAIS-APV-30APC с 30-мм орудием, РЛС и сеткометами.

Однако пока все показанное существует лишь в виде рендеров: никаких испытаний не проводилось, и эффективность ничем не подтверждена.