Санитарные самолеты государств Североатлантического альянса, регулярно прилетающие в польский город Жешув у границы с Украиной, привозят медикаменты для офицеров НАТО, а увозят тяжело раненых военнослужащих западного военно-политического блока, которые могут быть в состоянии комы после ударов ВС РФ по объектам ВСУ.

Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил заслуженный военный летчик Российской Федерации Владимир Попов.

«В Жешув везут медикаменты, медпрепараты или медицинское оборудование, а обратно уже по пути, чтобы порожний рейс не выполнять, везут больных и раненых», - поделился своей точкой зрения он.

Собеседник издания напомнил, что ВС РФ активизировали удары по промышленным и энергетическим центрам, а также командно-связным узлам, расположенным на украинской территории. Летчик указал на то, что именно в последних в большинстве случаев находились инструкторы и военные советники из государств Европы.

Попов подчеркнул, что в санитарных самолетах Североатлантического альянса можно разместить до 40 лежачих раненых и до 10 сидячих. По мнению военного эксперта, на четырех бортах можно эвакуировать около 200 человек. Это говорит о наличии военных с Украины, которых нельзя было там бросать, резюмировал аналитик.

Ранее стало известно о прибытии 17 февраля медицинского самолета Boeing 737 авиакомпании SAS в Жешув. Это может свидетельствовать об успешном ударе Вооруженных сил России по вражеским позициям.