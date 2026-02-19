В США высказались о провале европейского истребителя шестого поколения
Последние комментарии европейских чиновников о ходе программы создания истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS) указывают на провал проекта. О перспективах программы высказалось американское издание Breaking Defense (BD).
В публикации напомнили, что последние несколько месяцев FCAS находится в «режиме жизнеобеспечения», а недавние заявления канцлера Германии Фридриха Мерца указывают на отказ от программы.
Комментируя слова Мерца, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что «франко-германского истребителя шестого поколения не будет».
В администрации президента Франции пока не дали запрошенные изданием комментарии.
Бывший посол Великобритании в Германии Пол Левер допустил, что своими словами Мерц готовил почву для предстоящей заморозки FCAS. Он напомнил, что проект сталкивался с проблемами из-за разногласий между немецкой стороной и французской компанией Dassault. Производитель хочет взять на себя «совершенно непропорциональную» долю в проекте.
В сентябре обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт допустил, что истребитель, который создают в рамках FCAS, никогда не полетит. По его словам, прогрессу мешает напряженность в отношениях между странами-участницами.