США хотят создать военную базу в секторе Газа
Власти Соединенных Штатов планируют создать военную базу в секторе Газа на 5000 человек, пишет Guardian, ссылаясь на контрактные документы "Совета мира".
Администрация президента США Дональда Трампа собирается построить военную базу на 5 тысяч человек в Газе, площадью более 350 акров (более 141 гектара), поделились подробностями авторы публикации.
По информации издания, предполагается, что база должна стать местом дислокации международного военного контингента по стабилизации в секторе Газа.
Объект планируется создать на засушливом равнинном участке, расположенном на юге анклава.
По данным журналистов, представители небольшой группы международных строительных компаний с опытом работ в зонах вооруженных конфликтов уже посетили локацию предполагаемого строительства.
В статье речь идет о том, что неясно, кто именно владеет этим участком земли, но значительная часть юга палестинского региона сейчас находится под контролем Израиля.