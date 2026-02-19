Швеция откликнулась на призыв Зеленского

Швеция объявила о выделении Украине крупного пакета военной помощи. Об этом сообщает The Guardian.

Сумма поддержки составит порядка 1,2 миллиарда евро, сообщает правительство королевства. Решение было принято после экстренного обращения президента Украины Владимира Зеленского, который в минувшие выходные запросил у союзников средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

Ранее Зеленский заявил, что США ответили отказом на просьбу позволить начать производство ракет для систем Patriot в Европе. По его словам, он дал всем украинским дипломатам и главе Минобороны республики Михаилу Федорову поручение проявлять как можно большую активность в вопросе поставок ракет для противовоздушной обороны (ПВО) страны.

Кроме того, Киев собирается акцентировать внимание Вашингтона на том, что европейские страны нуждаются в производстве собственных ракет для ПВО. Зеленский подчеркнул, что государства Европы уже расширяют производства, но с недостаточной скоростью.