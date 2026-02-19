NBC: США пока не завершили переброску вооружений на Ближний Восток
Соединённые Штаты пока не доставили все необходимые вооружения на позиции на Ближнем Востоке для возможного удара по Ирану. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с деталями, и на высокопоставленного военного чиновника в отставке.
«Ряд средств противовоздушной обороны, включая системы Patriot, ещё не доставлены на позиции», — пишет издание.
При этом, по данным телеканала, Вашингтон уже располагает достаточными силами для нанесения ограниченных ударов в зависимости от целей.
«Я не думаю, что у них там уже достаточно всего», — отметил отставной чиновник.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Ирана.
WSJ также сообщал, что США перебрасывают на Ближний Восток максимальное количество авиации со времён вторжения в Ирак в 2003 году.