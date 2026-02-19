В России рассказали о «первом шаге» к «своему Starlink» в войсках

Запуск первых спутников «Рассвет» станет шагом России в своему Starlink, рассказал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Издание прокомментировало заявление главы Минцифры России Максута Шадаева о том, что запуск первых 16 спутников системы «Рассвет», являющейся аналогом американского Starlink, планируется на первый квартал 2026 года.

«Но следует понимать — это не означает, что в войсках уже весной появится свой аналог Starlink. Это будет лишь первым шагом к созданию своей многочисленной спутниковой группировки с терминалами связи, до которой еще далеко», — говорится в публикации.

В январе газета «Ъ» со ссылкой на два источника на космическом рынке заметила, что запуск первых российских спутников широкополосного доступа в интернет «Рассвет» перенесли из-за того, что не удалось вовремя произвести нужное количество аппаратов.

В ноябре глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что российская компания «Бюро 1440» запустит низкоорбитальную спутниковую группировку для широкополосной спутниковой связи «Рассвет», которая станет суверенным ответом американским терминалам Starlink.