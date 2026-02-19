Российский беспилотник подбил украинский вертолет

Российский беспилотник «Герань» атаковал украинский вертолет Ми-24, в результате чего не выжили четыре бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила Львовская областная военная администрация (ОВА).

© Газета.Ru

На борту находились 56-летний старший стрелок Игорь Тоганчин, 55-летний начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Александр Шемет, 28-летний бортовой техник Дмитрий Попадюк и 25-летний штурман-летчик Ярослав Сачик.

По данным ОВА, что всех четверых военных похоронили 18 февраля во Львовской области.