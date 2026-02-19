В США стратегические бомбардировщики приведены в состояние боевой готовности

В США стратегические бомбардировщики B-2 Spirit переведены в состояние повышенной боевой готовности. На передовые позиции направлены также самолеты-заправщики, способные обеспечить продолжительную воздушную кампанию, сообщает газета The New York Times.

Быстрое наращивание сил США на Ближнем Востоке достигло такой степени, что у президента Дональда Трампа есть возможность предпринять военные действия против Ирана уже в эти выходные, 21 и 22 февраля, заявили представители администрации и Пентагона.

По словам официальных лиц, увеличение военной мощи США включает в себя десятки танкеров-заправщиков, доставленных в регион, более 50 дополнительных истребителей и две ударные группы авианосцев при поддержке эсминцев, крейсеров и подводных лодок.

Это предполагает наличие множества возможных целей, включая ракеты малой и средней дальности, склады для хранения ракет, ядерные и другие военные объекты, такие как штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции. Окончательное решение о масштабах кампании в значительной степени зависит от президента США.

Трамп неоднократно требовал, чтобы Иран отказался от своей ядерной программы, в том числе согласился больше не обогащать уран. Тегеран со своей стороны заявляет об отсутствии намерений создавать ядерное оружие.