Вооруженные силы России сбросили трехтонную фугасную авиабомбу (ФАБ) на пункт дислокации украинских Вооруженных сил на покровском направлении. Удар пришелся на район, где был сосредоточен личный состав 59-й штурмовой бригады ВСУ. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru высказался об этом оружии.

«ФАБы такой мощности применяются только в случаях, когда нужно уничтожить заглубленные объекты, где могут находиться склады, пункты управления, принятия решений и различного рода объекты военного назначения, может быть, даже электростанции, энергетические установки, которые отдают электричество на ближайшие пункты питания», — заявил он.

Генерал добавил, что все, что находится под землей, обваливается. Тем, кому удается выбраться, сильно повезет, добавил Липовой. По его словам, шансов на выживание у противника после такого удара практически не остается.

Ранее российские военные ударом трехтонной фугасной авиабомбы (ФАБ-3000) снесли до основания пункт временной дислокации 49-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Украинские бойцы заняли под казарму большое пятиэтажное здание. Российская авиация одним ударом уничтожила казарму — над домом выросло гигантское черно-красное облако огня и дыма. Позднее БПЛА-разведчик зафиксировал результаты удара: от здания остались лишь стена с окнами и груда щебня.