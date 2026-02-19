«Идейные нацистки»: что известно об особых женских отрядах ВСУ
Советник Российской академии ракетных наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что две украинки из ВСУ, ликвидированные на запорожском направлении, были «идейными нацистками». Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».
Ранее СМИ сообщили, что двух молодых украинок, служивших в роте наземных роботизированных комплексов 110-й механизированной бригады ВСУ, ликвидировали на запорожском направлении. Младшей из них было 19 лет, она была первой в подразделении, подписавшей с ВСУ специальный контракт для молодежи.
«Уничтоженные боевички ВСУ были идейными нацистками. Здесь нужно понимать, что преступников и террористов уничтожают. От ответственности никто не уйдёт, не взирая ни на пол, ни на возраст», - подчеркнул Иванников.
Военный отметил, что количество женщин в ВСУ растет и они погибают все чаще. Он предположил, что во время следующего обмена погибшими Украине будет передано не менее ста тела женщин-военнослужащих ВСУ.
«Командованию ВСУ совершенно безразлично, выживут, они, не выживут, выполнят свою преступную боевую задачу или нет. Для них главное - отчитаться перед западными кураторами, что идёт набор в ВСУ», - так Иванников прокомментировал набор неопытных женщин.
Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал, что многие женщины попадают в ВСУ через волонтерство. Он отмечал, что рано или поздно украинкам, задействованным в волонтерской деятельности, предлагают военный контракт.
Стешин упомянул первое женское подразделение ВСУ, созданное на базе штурмового полка. Он отметил, что подразделение состояло из ста женщин, «примерно треть из которых набрали в колониях». По словам военкора, подразделение было в полном составе уничтожено в боях за Красноармейск.