Советник Российской академии ракетных наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что две украинки из ВСУ, ликвидированные на запорожском направлении, были «идейными нацистками». Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее СМИ сообщили, что двух молодых украинок, служивших в роте наземных роботизированных комплексов 110-й механизированной бригады ВСУ, ликвидировали на запорожском направлении. Младшей из них было 19 лет, она была первой в подразделении, подписавшей с ВСУ специальный контракт для молодежи.

«Уничтоженные боевички ВСУ были идейными нацистками. Здесь нужно понимать, что преступников и террористов уничтожают. От ответственности никто не уйдёт, не взирая ни на пол, ни на возраст», - подчеркнул Иванников.

Военный отметил, что количество женщин в ВСУ растет и они погибают все чаще. Он предположил, что во время следующего обмена погибшими Украине будет передано не менее ста тела женщин-военнослужащих ВСУ.

«Командованию ВСУ совершенно безразлично, выживут, они, не выживут, выполнят свою преступную боевую задачу или нет. Для них главное - отчитаться перед западными кураторами, что идёт набор в ВСУ», - так Иванников прокомментировал набор неопытных женщин.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал, что многие женщины попадают в ВСУ через волонтерство. Он отмечал, что рано или поздно украинкам, задействованным в волонтерской деятельности, предлагают военный контракт.

Стешин упомянул первое женское подразделение ВСУ, созданное на базе штурмового полка. Он отметил, что подразделение состояло из ста женщин, «примерно треть из которых набрали в колониях». По словам военкора, подразделение было в полном составе уничтожено в боях за Красноармейск.