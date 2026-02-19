Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Россию умными бомбами

Минобороны сообщило о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Россию умными бомбами. Об этом говорится в сводке военного ведомства о ходе спецоперации за 19 февраля.

Речь идет об управляемых авиабомбах — вооружение этого типа партнеры Киева начали поставлять для нужд ВСУ после начала спецоперации. Обе сброшенные бомбы были уничтожены средствами ПВО, подчеркнули в военном ведомстве.

Также за минувшие сутки ВСУ попытались атаковать Россию ракетами HIMARS. Военное ведомство отчиталось о перехвате десяти ракет. Кроме того, был сбит 301 беспилотник.

ВСУ не оставляют попыток атаковать Россию. Как следует из сообщений глав российских регионов, украинское командование не отличается избирательностью, и нередко целями ракет, бомб и дронов становятся объекты гражданской инфраструктуры. Так, 17 февраля об очередной попытке атаки сообщили в Крыму.