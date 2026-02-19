Военнослужащий ВСУ с позывным «Мучной» заявил, что положение украинских сил ухудшилось в районе села Резниковка, расположенного в нескольких километрах от Северска. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Украинский солдат заявил, что российские войска продвигаются на территории Резниковки. По его словам, центральная часть села перешла «в режим постоянного контакта».

Военнослужащий заявил, что ВС РФ также «давят» на позиции украинских сил на высотах в районе села Кривая Лука. Это село расположено в 12 километрах от Резниковки. Кроме того, российские FPV-дроны наносят удары по логистике ВСУ в районе сел Николаевка и Рай-Александровка.

Одиннадцатого декабря 2025 года глава Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о переходе Северска под контроль российских войск. Путин отмечал, что это важный населенный пункт, открывающий возможности для продвижения к одному из основных укрепленных районов в этой агломерации - Славянску.