CNN: военные США могут начать операцию против Ирана в предстоящие выходные

Дональд Трамп при этом пока не отдал соответствующий приказ. Данные опубликовал телеканал CNN со ссылкой на источники.

Журналисты напомнили, что накануне в Белом доме прошло совещание на тему ситуации в Иране. Дональда Трампа проинформировали об итогах переговоров США и Ирана в Женеве. Главу государства оповестили о готовности армии начать операцию после существенного наращивания сил ВВС и Военно-морского флота в регионе Персидского залива. Однако в частных беседах американский лидер приводил аргументы как в пользу, так и против военных действий в отношении Тегерана. Он также выяснял мнение советников об оптимальном дальнейшем курсе Вашингтона.