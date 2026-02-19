«Безуспешные контратаки»: ВСУ несут «серьезные потери» на одном направлении

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно пытаются контратаковать в районе днепропетровского поселка Покровское и несут потери. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

По его данным, контратаки украинские военные ведут со стороны Александровки, Добропасового и Коломийцев.

«В направлении наших боевых порядков на рубеже Новоалександровка - Гай - Отрадное – Андреевка. И несут серьезные потери в личном составе и технике», - сообщил Юрий Котенок.

При этом ВС России продолжают продвижение юго-западнее Покровского в направлении населенного пункта Писанцы. А также «производят поиск и зачистку групп ВСУ, забившихся по норам в районе Орестополь – Алексеевка», уточнил военкор.

Накануне стало известно, что российским военным удалось выбить подразделения Вооруженных сил Украины из села Криничное под Гуляйполем. Также было освобождено село Харьковка в Сумской области.