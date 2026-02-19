Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались применить в зоне специальной военной операции (СВО) прозванный картонным французский колесный танк AMX-10RC. Это следует из Минобороны России.

© Telegram-канал «Центр «РУБИКОН»

Как рассказали в оборонном ведомстве, техника была уничтожена в Донецкой народной республике. Эту технику ВСУ бросили против российских войск в районе населенного пункта Доброполье.

Известно, что AMX-10RC считается крайне ненадежной военной техникой, так как имеет тонкую броню, способную спасти лишь от пуль. Из-за плохих защитных качеств брони этих танков на колесах, ВСУ приходится использовать их далеко от передовой для стрельбы с закрытых позиций.

Ранее Минобороны впервые официально объявило о первой потерянной Украиной редкой британской технике — бронетранспортере «Бульдог».