Корабли России и Китая вошли в Ормузский пролив

Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в акватории порта Бендер-Аббас на фоне усиления американского присутствия на Ближнем Востоке.

© Global look

Морские подразделения России, Китая и Ирана отработают координацию и тактическую готовность в стратегически важном районе, передает пишет The War Zone.

Мероприятия проходят возле южного иранского портового города Бендер-Аббас.

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани прокомментировал ситуацию в регионе.

«Исламская Республика Иран на протяжении 47 лет сталкивается с угрозами, шумом, пропагандой и присутствием внерегиональных флотов в Западной Азии», – заявил контр-адмирал.

Помощник президента России Николай Патрушев назвал учения актуальными в контексте противостояния с Западом. Москва намерена задействовать потенциал БРИКС для создания полноценного стратегического морского измерения.

Эксперты отмечают, что маневры могут осложнить планы США в отношении Ирана, хотя и не представляют прямой военной угрозы. Присутствие кораблей потенциальных противников создает дополнительные риски для американской авианосной группы Gerald R. Ford.

Ранее Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений.

После этого военные США усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за сутки.