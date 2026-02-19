Из-за «тумана войны» информация о ситуации на восточно-запорожском фронте поступает с задержкой и весьма противоречивой. Как сообщает «Царьград», темпы контрнаступления ВСУ упали, однако, вероятно, это могла быть лишь разведка боем. Появилась информация о готовности беспрецедентного наката противника якобы ради реванша за 2023 год.

Освобождение Донбасса

Согласно последним данным, тяжелые бои развернулись на донецком фронте на направлении Новопавловки. ВС РФ возобновили активное наступление на региональной границе между Днепропетровской областью и ДНР и закрепились на новых позициях. Российские войска продвинулись на запад от бетонного окопного укрепления времен 2014 года, перешли региональную границу и взяли позиции у линии деревьев, обеспечивая плацдарм для дальнейшего давления на линии обороны ВСУ.

На константиновском направлении удалось добиться успехов к югу от Константиновки. Дальше на востоке ВС РФ заняли оставшиеся позиции к югу от оврага Клебана и начали проникновение в район свалки. Возобновились штурмовые операции на предприятиях, прилегающих к железнодорожной станции.

На северо-востоке — проникновение в сторону Червоне с юга и востока, где сформировались значительные серые зоны. Они создают возможность для локальных маневров и давления на позиции ВСУ.

«Второй Купянск»

Бывший белорусский депутат и журналист Александр Зимовский отмечает, что противник может планировать «устроить второй Купянск» под Запорожьем. Еще в первые дни контрнаступления на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, военный обозреватель Юрий Подоляка предупреждал о рисках того, что действия противника — лишь разведка боем.

Как отмечает Зимовский, у противника есть подобный план. Для этих целей, по слухам, сняты подразделения со всех фронтов, где противник «поверил в свой тактический успех».

«Считается, что ради такого дела они даже сняли именно с купянского участка Восточного фронта некоторые штурмовые части. И ввели их в бой на гуляйпольском участке. Где, как они считают, у них наметился некоторый тактический успех», — заявил журналист.

При этом противник якобы отбил Зализничное и Терноватое. Другие источники эту информацию не подтверждают, заявляя, что первое находится под контролем ВС РФ, а второе — в серой зоне.

Военный обозреватель Дмитрий Дегтярев считает, что нельзя считать контрнаступление ВСУ остановленным, однако просматривается явная тенденция не в пользу противника. Киев же пытается устраивать медийные успехи, заявляя, что якобы отбил свыше 200 квадратных километров и 26 населенных пунктов, хотя не предоставил ни одного кадра объективного контроля. Единственное подтверждение — уничтожение групп ВСУ в лесополосах.

Вместе с тем Дегтярев со ссылкой на бойцов сообщает, что ВСУ могли зайти в Орестополь и Волчье — населенные пункты находятся на линии боевого соприкосновения. Также боевики смогли зайти в Сосновку, однако информации о закреплении противника нет. В Терноватом подтверждается серая зона без устойчивого контроля с обеих сторон.

«Итого, что мы с вами получаем: не 26 населенных пунктов отбили ВСУ в ходе своего длящегося уже более недели наступления, а шесть населенных пунктов. Пять на севере и один на западе. <…> По моим подсчётам, около 50 кв.км плюс-минус, и то контроль у них там не полноценный, не насыщен этот участок фронта», — заявил он.

О том, что ВСУ выдыхаются, свидетельствует падение интенсивности накатов, как и количества уничтоженной техники ВСУ. При этом на западном фланге ВС РФ продолжают успешное наступление — подразделения постепенно движутся к Орехову.