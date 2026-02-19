Массированная атака ВСУ 19 февраля: пострадавшие и ограничения

Беспилотники Вооруженных сил Украины перехвачены над шестью российскими регионами, пострадали два мирных жителя. Какие области оказались в опасности к утру 19 февраля, в материале «Рамблера».

В Минобороны России сообщили, что сегодня ночью дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 113 украинских БПЛА самолетного типа. Самой серьезной атаке подверглась Брянская область, здесь было сбито 50 дронов.

35 беспилотников уничтожено над территорией Смоленской области, 12 БПЛА атаковали Тверскую область. Десять беспилотников сбиты над Новгородской областью, четыре атаковали Ленинградскую и два Калужскую область, говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.

Брянская область

В результате массированной атаки беспилотников в Брянской области пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По словам Богомаза, регион был атакован реактивными дронами.

«В селе Лопушь Выгоничского района, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», - сообщил он.

Также губернатор отметил, что были повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня.

Смоленская область

Люди не пострадали при атаке украинских беспилотников на Смоленскую область. Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

Также, по его словам, нет разрушений и объектов инфраструктуры. При этом губернатор напомнил, что в регионе введен запрет на распространение сведений о последствиях применения БПЛА, работе систем противовоздушной обороны, «а также о местах охраны объектов ТЭК, связи, промышленности, ЖКХ, мостов, военных и иных критически важных объектов».

Ленинградская область

Впервые за долгое время Вооруженные силы Украины атаковали Ленинградскую область. Дежурными средствами ПВО в Киришском районе уничтожено несколько БПЛА, пишет Ura.ru.

По предварительным данным, в результате нападения беспилотников жертв и разрушений нет.

При этом на фоне массированной атаки ряд аэропортов в России временно прекращали свою работу. Ограничения вводились в воздушных гаванях Пскова, Калуги и Ярославля.

Ранее Вооруженные силы Украины провели одну из самых продолжительных атак на Севастополь, в результате которой были повреждены дома и пострадал ребенок. А с 15 на 16 января была отражена крупнейшая атака ВСУ на Брянскую область. Здесь было сбито 229 украинских беспилотников.