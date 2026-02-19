Ким Чен Ын проехал по площади в Пхеньяне на новейшей РСЗО

Лидер КНДР Ким Чен Ын сел за руль одной из машин новой крупнокалиберной РСЗО, которые были переданы армии и партии страны, и объехал на ней площадь. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

© ТК «Звезда»

Как сообщает агентство, рабочие КНДР преподнесли к съезду партии пятьдесят 600-миллиметровых РСЗО, которые были переданы Корейской народной армии. Отмечается, что системы оснащены искусственным интеллектом. Лидер страны похвалил вооружения и самих работников.

«Товарищ Ким Чен Ын сел на боевую машину РСЗО и, лично водя ее, объехал абсолютные вооружения, величественно выстроенные на площади славы», - пишет ЦТАК.

На кадрах видно, что Ким Чен Ын сидит за рулем РСЗО. Улыбаясь, он объехал по кругу площадь, осматривая ряды систем и людей, собравшихся на площади Дома культуры «25 апреля».

«Работа по непрерывному обновлению наших военных сил, способных мощно подавить любые угрозы и внешние вызовы, будет еще больше ускоряться», - заявил Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что в столице КНДР построили улицу Сэбель («Новая звезда») в честь участников боевых действий в Курской области. В церемонии открытия принял участие глава государства Ким Чен Ын. На улице возведена группа монументальных архитектурных сооружений, в которой «запечатлена настроенность всего народа страны вечно передавать сияющие, как звезды, блестящие подвиги героев-бойцов». Отмечается, что Ким Чен Ын лично контролировал все этапы строительства.