Сводка СВО за 19 февраля 2026: удар «Гвоздики» и продвижение в Константиновке

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Харьковской и Запорожской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 19 февраля.

Удар «Гвоздики»

Российские гаубицы «Гвоздика» уничтожили опорные пункты, пункты управления дронами и ликвидировали пехоту ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Операцию провели военные 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

В Минобороны подчеркнули, что удары наносились с закрытых огневых позиций на расстоянии в несколько километров. Прямым попаданием осколочно-фугасных боеприпасов цели были полностью уничтожены. После этого расчеты «Гвоздик» оперативно покинули позиции и сменили места дислокации, не позволив себя обнаружить.

Удар «Гиацинта»

Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Российские дроны-разведчики обнаружили в одном из населенных пунктов долговременные огневые точки и наблюдательные пункты, которые ВСУ оборудовали в зданиях.

ВСУ использовал эти пункты как укрытия для личного состава, размещали там оружие и вели прицельный огнь по наступающим подразделениям. Российские буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б» нанесли удары по целям по навесной траектории осколочно-фугасными снарядами.

Этот метод обеспечил гарантированное поражение хорошо укреплённых пунктов, подчеркнули в Минобороны. ВСУ лишились возможности эффективно и длительно противостоять российским силам в этом районе Запорожской области.

Операция «Буревестника»

Операторы дронов ВС РФ сбили украинские беспилотники на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. Подразделения полка войск беспилотных систем «Буревестник» выявили работу украинских дронов-разведчиков, корректировавших огонь ВСУ.

Полученные данные передали операторам FPV-дронов-«охотников». В результате беспилотники ВСУ были уничтожены тараном в воздухе. Украинские силы лишились важных разведывательных средств.

Уничтожение дронов ВСУ

Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили беспилотники ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Расчеты российских радиолокационных станций обнаружили в воздухе ударный дрон «Хаки» и разведывательные беспилотники «Шарк» и «Лелека-100», принадлежавшие ВСУ. Операторы навели FPV-дроны на цели и совершили таран, уничтожив украинские аппараты в воздухе.

Удар Су-34

Российский истребитель Су-34 нанес удар по пункту управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Экипаж Су-34 сбросил на цели авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Затем истребитель вернулся на аэродром вылета.

Продвижение ВС РФ в Константиновке

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что российские войска продвигаются на южных окраинах города Константиновка. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным Царева, российские силы заняли новые позиции в районе Берестка. Он добавил, что ВС РФ продвигаются в Берестовом микрорайоне на южных окраинах города.

Ликвидация наемников из Латинской Америки

ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации наёмников ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства заявил, что речь идет о пункте дислокации наемников из Латинской Америки. Источник заявил, что подтверждены потери среди личного состава.