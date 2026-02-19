Киев сознательно скрывает присутствие иностранных пилотов-наемников, чтобы поддерживать миф о сохранении боеспособности собственных ВВС. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский военный аналитик Алексей Леонков.

По его словам, наличие на Украине собственных пилотов, якобы способных управлять иностранными самолетами — «один из элементов пропаганды». Леонков напомнил, что Владимир Зеленский в последнее время требует от стран НАТО самолеты, а в СМИ появлялась информация, что Киев якобы договорился о поставке «100, 50 или 150» единиц техники.

«Реальность была гораздо неприглядней. Самолеты поставлялись в меньшем количестве... к тому же за штурвалами этих самолетов оказывались иностранные специалисты», — заявил он.

Ранее издание ntelligence Online сообщило, что частью истребителей F-16 ВВС Украины управляют американские и нидерландские наемники. Посольство РФ в Гааге подчеркивало, что нидерландские пилоты за штурвалами иностранных самолетов на Украине являются законными военными целями для ВС РФ.