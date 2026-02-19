В Польше назвали сроки получения собственного ядерного оружия

Польша теоретически могла бы создать собственное ядерное оружие в течение 5–10 лет, но этот шаг связан с огромными рисками, в том числе и с серьезными санкциями от США. Такое мнение высказал Defence24 аналитик Польского института международных отношений Артур Каспшик.

По словам эксперта, на ядерную программу потребовалось бы значительное финансирование и эти расходы «очень сложно скрыть».

«Я бы предположил, что Польша могла бы произвести первые заряды в течение 5-10 лет. Но нам потребуется больше времени, чтобы усовершенствовать и расширить этот арсенал, чтобы всерьез угрожать его применением против России. Вероятно, не менее двенадцати лет», - пояснил Каспшик.

При этом даже попытка разработки ядерного оружия противоречила бы обязательствам страны по Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Мы оказались бы уязвимы, особенно учитывая, что одновременно находились бы под давлением США (…) Они могли бы пригрозить выводом войск из Польши или полным отказом от обязательств перед альянсом. Мы также столкнулись бы с санкциями. Например, США могли бы приостановить продажу оружия и поддержку его обслуживания или приостановить участие в строительстве первой атомной электростанции в Польше», - пояснил он.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил о необходимости для страны двигаться к обладанию собственным ядерным арсеналом. По его словам, он является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту». Тем более что страна, по его мнению, находится «на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России.