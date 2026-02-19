США решили перезагрузить НАТО до «заводских настроек»

Администрация президента Дональда Трампа оказывает давление на НАТО с целью сокращения внешней активности альянса, включая завершение миссии в Ираке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов.

По данным издания, Вашингтон настаивает на выводе миссии из Ирака к сентябрю 2026 года, сокращении присутствия в Косово и отказе от приглашения Украины и тихоокеанских партнеров (Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и Австралии) на июльский саммит в Анкаре. Отдельно США планируют вывести около 2,5 тысячи своих военных из Ирака в рамках «обязательства Трампа положить конец бесконечным войнам».

Дипломаты называют происходящее «возвращением к заводским настройкам» — превращением НАТО в сугубо евроатлантический оборонный блок без экспансии и партнерских программ. Один из собеседников издания раскритиковал этот подход, заявив, что партнерства имеют решающее значение для сдерживания. Операция в Ираке была начата в первый срок Трампа в 2018 году и неоднократно расширялась по просьбе Багдада для борьбы с террористической угрозой в лице «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено).

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушания в комитете Сената по международным делам заявил, что проблема Североатлантического альянса заключается в необходимости переосмыслить НАТО с точки зрения обязательств, а также в эрозии европейского оборонного потенциала. Он отметил, что американские союзники понимают важность присутствия США в военном блоке, «поскольку альянс не сможет существовать без Вашингтона».