Экс-замминистра обороны Иванов решил добиться отправки на СВО через суд

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов подал иск в Мещанский районный суд Москвы к Минобороны, Военному комиссариату столицы и Единому пункту отбора на контрактную службу из-за отказа в отправке в зону спецоперации, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, Иванов подал первое заявление об отправке на СВО на должность, соответствующую его воинскому званию майор, в июле 2025 года, в ответ на которое получил отказ из-за отсутствия должности по его воинской специальности в группировке «Запад».

В ноябре 2025 года экс-замглавы Минобороны подал повторное заявление, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании.

В своём иске Иванов указал, что до сих пор не получил ответа на повторное обращение, и попросил обязать ответчиков «совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта».

Ранее АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), выступающее строительным подрядчиком Министерства обороны, предъявило финансовые требования к Тимуру Иванову.

В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

Адвокат Тимура Иванова Денис Балуев рассказал RT, что осуждённый бывший замминистра обороны просится на СВО штурмовиком.