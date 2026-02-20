Зеленский заявил о военном сотрудничестве с неожиданной страной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на развитие оборонного сотрудничества с Японией. В интервью агентству Kyodo он приветствовал курс премьер-министра Санаэ Такаити на расширение экспорта оборонной продукции.

Особый акцент украинский лидер сделал на необходимости усиления противовоздушной обороны и выразил надежду, что Токио откроет «коридор для диалога» в этом вопросе.

Он также заявил о готовности встретиться с японским премьером в любом формате — от международных мероприятий до личного визита.

Ранее японские СМИ сообщали, что правительство рассматривает возможность разрешить поставки вооружений странам, участвующим в конфликтах, при определённых условиях. Эксперты оценивали, что это может стать серьёзным изменением оборонной политики страны.