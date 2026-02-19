$76.1590.27

Раскрыты возможные сроки удара США по Ирану

Lenta.ru

Администрация США рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Раскрыты возможные сроки удара США по Ирану
© РИА Новости

Отмечается, что окончательного решения пока не принято. Сотрудники аппарата национальной безопасности доложили американскому лидеру Дональду Трампу, что «военные готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, но сроки каких-либо действий, вероятно, сдвинутся».

По словам автора, в настоящее время в Белом доме оценивают риски эскалации конфликта, а также «политические и военные последствия воздержания» от потенциальной атаки.

Ранее американское издание TWZ написало, что возможная предстоящая операция Военно-воздушных сил (ВВС) США в Иране может длиться не дни, а недели, на что указывает объем военной техники, перекачиваемой Вашингтоном на Ближний Восток.

18 февраля стало известно, что Соединенные Штаты готовят масштабную военную операцию против Ирана, которая может продлиться несколько недель и стать полномасштабной войной.