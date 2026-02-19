Раскрыты возможные сроки удара США по Ирану

Администрация США рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Отмечается, что окончательного решения пока не принято. Сотрудники аппарата национальной безопасности доложили американскому лидеру Дональду Трампу, что «военные готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, но сроки каких-либо действий, вероятно, сдвинутся».

По словам автора, в настоящее время в Белом доме оценивают риски эскалации конфликта, а также «политические и военные последствия воздержания» от потенциальной атаки.

Ранее американское издание TWZ написало, что возможная предстоящая операция Военно-воздушных сил (ВВС) США в Иране может длиться не дни, а недели, на что указывает объем военной техники, перекачиваемой Вашингтоном на Ближний Восток.

18 февраля стало известно, что Соединенные Штаты готовят масштабную военную операцию против Ирана, которая может продлиться несколько недель и стать полномасштабной войной.