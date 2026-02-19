ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру в Псковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) гражданскую инфраструктуру в Великих Луках. Об этом сообщил в 00:48 19 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем официальном канале в MAX.

Глава региона попросил всех жителей не подходить к окнам, а если кто-то находится на улице — укрыться в ближайших помещениях.

«Все оперативные службы работают в экстренном режиме! Сохраняйте спокойствие», — добавил Ведерников.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Ведерников также отметил, что в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета, а также попросил при подозрительной активности в небе незамедлительно звонить 112.

Кроме того, официальный представитель Росавиации России Артем Кореняко в Telegram-канале сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова.

Ранее из-за массированной ракетной атаки ВСУ Белгород частично остался без света и тепла.