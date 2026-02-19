Израиль объявил наивысший уровень готовности к войне

18 февраля в Израиле был введен наивысший уровень готовности в системе безопасности. Спасательные службы страны получили указание подготовиться к потенциальным военным действиям, как сообщает телеканал N12.

По информации источников, если Соединенные Штаты начнут военную операцию против Ирана, Израиль присоединится к этому конфликту. Официальные лица выражают уверенность в том, что американская атака на Иран является неизбежной.

Дональд Трамп, комментируя ситуацию, отметил, что в ходе недавних переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху конкретные решения по вопросу Ирана не были приняты.

Иран поставил условие США

Ранее телеканал NBC News сообщил, что представители израильских властей и ряда арабских государств обратились к Трампу с просьбой отложить удары по Ирану до дальнейшего ухудшения ситуации. Политолог Леонид Цуканов также отметил, что американский президент предпочитает выжидательную тактику, однако эскалация конфликта в Иране остается вероятной.

В условиях нарастающей напряженности в регионе Израиль принимает меры для обеспечения безопасности своих граждан и подготовки к возможным военным действиям. Ожидается, что дальнейшие события будут зависеть от действий США и реакции Ирана на международные угрозы.

