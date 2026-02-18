В системе безопасности Израиля объявлена высшая степень готовности

Израиль примет участие в войне с Ираном, в системе безопасности объявлена высшая степень готовности, пишет Telegram-канал «Голос Израиля».

По данным канала, в стране идет обширная дискуссия о том, может ли президент США Дональд Трамп дать «зеленый свет» на удар по Исламской Республике.

Участники обсуждений пришли к выводу о том, что американскую атаку следует ожидать в ближайшее время, заметили журналисты. Они добавили, что когда США атакуют — Израиль присоединится.

Репортеры предположили, что совместная военная операция двух стран будет продолжаться неделями и окажется значительно масштабнее, чем «точечные удары».

Ранее сообщалось о том, что международный аэропорт Бен-Гурион (Тель-Авив) подготовил план действий на случай войны с Ираном.

В частности, при начале боевых действий предусматривается немедленное закрытие воздушного пространства для гражданских рейсов; эвакуация самолётов и экипажей иностранных авиакомпаний за рубеж; организация альтернативных маршрутов возврата израильтян.