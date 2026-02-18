Bloomberg узнал о требовании Стармера увеличить оборонные расходы Британии

Премьер-министр Британии Кир Стармер требует от минфина ускорить темпы наращивания оборонных расходов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, отмечая, что глава британского правительства внял доводам военного руководства страны о необходимости срочно восполнить пробелы в боеспособности армии.

По данным агентства, в канцелярии премьера и министерстве обороны полагают, что запланированного повышения военных расходов до 2,6 процента ВВП к 2027 году будет недостаточно для удовлетворения текущих нужд армии и разработки "более убедительной" стратегии обороны.

Однако глава минфина Рейчел Ривз выступает против пересмотра графика, настаивая, что любые решения о новом повышении расходов должны приниматься не ранее 2027 года. В среду она заявила журналистам, что продолжит увеличивать траты на оборону и после 2027 года, но дополнительные средства будут заложены только в следующий бюджетный период.

В британском минфине изучают возможность совместных заимствований с европейскими союзниками и привлечения частных инвестиций, однако высокопоставленные чиновники называют это недостаточной мерой. По их словам, повысить оборонные расходы до 3 процентов ВВП к 2029 году без значительного повышения налогов, сокращения трат или изменения бюджетных правил будет крайне сложно.

Источники Bloomberg отмечают, что под давлением премьер-министра минфин начал разрабатывать варианты увеличения расходов на оборону, но одновременно Ривз призывает военное ведомство, которое она считает одним из самых расточительных, сократить свои траты в рамках текущего бюджета.