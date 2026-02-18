На Украине появилось новое мобилизационное движение

На Украине появилось общественное движение "Честная мобилизация", сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал движения.

По данным журналистов, это общественное движение сформировали военные и гражданские, которые выступают против незаконного предоставления брони и насильственной мобилизации.

В заявлении отмечается, что движение выступает против "блатных забронированных", чиновников, "антикоррупционеров" и других, а также против бусификации (насильственной мобилизации и загрузки людей в автобусы ТЦК), которая сопровождается унижениями и побоями.

По последним данным, только за последний месяц на Украине ликвидировали больше 20 схем для уклонистов, а число забронированных от мобилизации украинцев выросло до миллиона и трехсот тысяч.