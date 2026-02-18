В Госдуме получили разъяснение от Минцифры по работе Telegram в зоне СВО

Загрузка тяжелых файлов (видео- и аудиороликов) в Telegram доступна в зоне проведения СВО, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он добавил, что получил официальные разъяснения от Минцифры РФ, пишет РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что обратился в ведомство в связи с тем, что в комитет поступают запросы от россиян с просьбой уточнить ситуацию с работой мессенджера на линии противостояния.

Боярский пояснил, что ранее Роскомнадзор принял решение замедлить загрузку тяжёлых файлов (аудио и видео). Сервис остался доступным в целом, но его работа замедлилась.

«При этом данный функционал пока сохраняется в зоне СВО, поскольку мы понимаем, что военным необходимо время для полного перехода на отечественный мессенджер», — подчеркнул глава комитета.

По его данным, переход должен осуществиться в ближайшее время, в сроки, которые определены Минобороны.