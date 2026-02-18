Новую атомную подлодку с водометным движителем достраивают в КНР

В Китае достраивается еще одна ударная атомная подводная лодка нового поколения Tип 095. Об этом информирует Telegram-канал China army. Работы ведутся на верфи Хулудао.

Ранее американские источники сообщали, что одна такая субмарина уже эксплуатируется в военно-морских силах Народно-освободительной армии.

Длина Тип 095 - около 110 метров, ширина - 12 метров. Водоизмещение - 11 000 тонн.

Максимальная скорость под водой - 33 узла (61 км/ч). Применен водометный движитель, способствующий снижению уровня акустической заметности.

Для повышения маневренности в кормовой части установлено Х-образное рулевое управление. Горизонтальные рули, по всей видимости, находятся в носу, так как их не видно на ограждении рубки. Имеются восемь вертикальных пусковых установок для запуска 8-24 ракет.