В Нидерландах нашли способ взломать программное обеспечение истребителя F-35

Европейцы обеспокоены контролем США над истребителем F-35, который в будущем должен стать центральным элементом многих военно-воздушных сил НАТО. Причина - в отсутствии доверия между союзниками. Государственный секретарь Нидерландов Гийс Туинман считает, что программное обеспечение самолета можно изменить, пишет газета Merkur.

В эфире радиостанции BNR Nieuwsradio чиновник заявил, что обход американских ограничений и программного обеспечения на истребитель F-35 возможен. Его можно взломать как iPhone. После этого появится возможность загрузить собственные модификации.

Как отмечает издание, европейские страны проявляют осторожность при обращении с F-35 и рассматривают сценарии за закрытыми дверями, чтобы иметь возможность использовать этот самолет независимо от США. Есть также опасения, что американцы откажут Европе в поставке важных обновлений или запасных частей.

Слухи, а также стремительно растущая стоимость F-35 в последнее время побудили несколько европейских стран отказаться от него. В марте 2025 года Португалия отменила обещание закупить F-35 для ВВС. Из Дании поступило признание, что они сожалеют о приобретении истребителя. Несколько месяцев спустя, в августе 2025 года, Испания также объявила об отмене заказа на F-35 в пользу системы FCAS, проекта истребителя, разработанного Германией, Францией и Испанией.