Российские подразделения продолжают продвижение в зоне проведения СВО, освободив сразу два населенных пункта — Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской области. Эти действия стали очередным подтверждением эффективности текущей тактики ведения боевых действий, сообщил депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев в беседе с ТАСС.

По его словам, взятие под контроль этих сел — не просто эпизод, а логичное продолжение продуманной работы. Он добавил, что за успехами стоят грамотные решения командования и ежедневный подвиг военнослужащих.

«Последние события на линии боевого соприкосновения вновь подтверждают, это не случайный успех, а результат четко выстроенной стратегии командования и самоотверженной работы наших защитников», — заявил Кувачев.

Он также отметил, что освобождение села Криничное в Запорожской области и Харьковки в Сумской области — это важный шаг на пути к «полному восстановлению исторической справедливости».

Парламентарий также выразил уверенность, что нынешняя динамика позволит в обозримом будущем полностью освободить территорию Запорожской области в ее исторических границах. Операция на данных направлениях продолжается.

