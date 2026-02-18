Казарму ВСУ снесли точными ударами бомб и сняли это на видео

Опубликовано видео ювелирной работы ВКС России по уничтожению пункта временной дислокации противника в селе Ветеринарное Харьковской области.

Четырехэтажный жилой дом на два подъезда, занятый ВСУ под пункт временной дислокации, уничтожили последовательными сбросами на него авиабомб.

Ни один боеприпас не лег мимо цели. Бомбы одна за другой прилетали практически в одну точку, расширяя и углубляя пролом в центральной части здания.

У снайперов это называется "сажать пулю в пулю" и считается высшим пилотажем. А каков должен быть уровень летчиков Су-34, чтобы демонстрировать схожую точность с дистанции в полсотни километров, на околозвуковой скорости и заоблачной высоте.

Ну так вот, они ее продемонстрировали.