«Настоящий ужас»: стало известно, где может начаться третья мировая война

Третья мировая война может начаться в море из-за действий «пиратов XXI века» — Запад все чаще будет нападать на российские суда. Об этом в своем Telegram-канале заявил основатель «Царьграда» Константин Малофеев.

Он отметил, что председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о попытках блокады России. По имеющейся информации, нападения на суда и грузы РФ будут лишь учащаться.

«Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот», — сказал Патрушев.

По мнению Малофеева, расчет Запада понятен — война на море не задевает электорат, а добиться «победной реляции» на воде проще всего. При этом он заметил, что Россия «тоже все умеет».

«В XVII веке казаки наводили настоящий ужас на купеческие суда в Черном и Каспийском морях. Когда они преодолевали турецкие заслоны на Днепре и Дону, "начинался переполох по всем землям, до самого Константинополя". Казачья "морская пехота" впервые взяла Азов за полтора века до его окончательного присоединения к России», — заявил основатель «Царьграда».

Малофеев отмечает, что сейчас у России есть свой Военно-морской флот. Если намеки в виде совместных учений с другими странами не сработают, то Москве придется перейти к «прямым ответным действиям».