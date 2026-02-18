«Радиостанция Судного дня» впервые за три дня вышла в эфир с новым словом

Известная как «радиостанция Судного дня» УВБ-76 в среду, 18 февраля, впервые за три дня вышла в эфир с новым сообщением. Около 15:40 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «снеточный». Эта шифровка также содержала наборы букв и цифр.

— НЖТИ 61207 СНЕТОЧНЫЙ 6816 0243, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Радиостанция УВБ-76 еще 12 февраля достигла пика активности, передав за сутки 24 зашифрованных сообщения. Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее эфир, объяснил, с чем может быть связана ее необычайно высокая активность.

Кроме того, 4 февраля радиостанция вышла в эфир с новым необычным посланием на фоне переговоров РФ, Украины и США. Так, в эфире радио прозвучало слово «доярокайф». Слушатели могли его услышать в 15:41 по московскому времени.

Местоположение и назначение самой УВБ-76 доподлинно неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Самые известные теории заговора о «радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».