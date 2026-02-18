Названа «ближайшая цель» ВС РФ после взятия Криничного

После освобождения населенного пункта Криничное ближайшей целью для российских войск может стать расположенное неподалеку село Верхняя Терса. Об этом заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Сегодня стало известно, что российским военным удалось выбить подразделения Вооруженных сил Украины из села Криничное в Запорожской области. В Минобороны России отметили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны противника.

По данным военкора Александра Коца, на этом участке российские войска «наступают фронтом шириной семь километров».

«Стоят по линии Цветковое – Криничное – Староукраинка – Зализничное. Ближайшая цель – крупное село Верхняя Терса», – пояснил он.

Сегодня также стало известно, что ВС России освободили село Харьковка в Сумской области. А ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Покровка.