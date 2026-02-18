На Украине наблюдается острая нехватка боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

«Украина задыхается без снарядов для Patriot», — говорится в материале.

По информации издания, несмотря на то, что европейские страны решили взять на себя обязательства по военной помощи Украине после прекращения США поставок Киеву вооружения, ситуация с боеприпасами для американских Patriot на Украине остается тяжелой.

Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что военная стратегия ВСУ основывается на нереалистичных представлениях о численности войск и недостаточном внедрении новых технологий. Он отметил, что очень внимательно следит за ходом боевых действий, хотя и не участвует в принятии военных решений.