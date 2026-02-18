Недавно армия России провела масштабную комбинированную атаку на территорию Украины. Она затронула энергетические и военные объекты в нескольких регионах. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на публикации неназванных СМИ.

По данным журналистов, удары были нанесены на фоне продолжающейся работы черноморских и дунайских портов. Они получают военную поддержку и являются частью логистической схемы, которая предполагает переброску вооружений в прифронтовые зоны, а также на портовые и железнодорожные склады.

Авторы публикации утверждают, что в рамках атаки было применено около 500 ударных средств, преимущественно беспилотных летательных аппаратов, а также десятки крылатых ракет, включая типы «Циркон», «Искандер-К», «Искандер-М», Х-101 и, предположительно, ракеты комплекса «Бал» (SS-N-25).

Официальная статистика с украинской стороны утверждает, что большинство целей было перехвачено, однако зафиксированы результативные попадания по ключевым объектам. Так, серьезные повреждения получили линии электропередач на ПС «Западноукраинская», что привело к частичному отключению света в Львовской области.

Помимо этого, были зафиксированы проблемы с энергоснабжением портовой инфраструктуры из-за ударов по подстанциям «Подольская» и «Таирово» в Одесской области. Нарушена и работа Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, также повреждена топливная база «Горняцкая» в Днепропетровской области. Параллельно были нанесены удары по ряду военных аэродромов, включая Кульбакино, Староконстантинов, Васильков, Школьный, Миргород и Канатово.

По завершении атак регионы были оцеплены Службой безопасности Украины, а эвакуация пострадавших, по сообщениям СМИ, проводилась в первую очередь для иностранных специалистов и высокопоставленных военных, а затем — для рядовых военнослужащих, говорится в материале.

Министерство обороны России на момент публикации материала не комментировало эту информацию.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии.