Уничтожена обстреливавшая Белгород РСЗО M142 HIMARS ВСУ

Разведывательный расчет "Кобра" бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад", защищающий приграничье, обеспечил поражение реактивной установки залпового огня M142 HIMARS американского производства, с ее помощью враг обстреливал Белгород.

РСЗО была обнаружена с помощью Zala Z-16 в одном из лесных массивов в районе населенного пункта Средний Бурлук (Харьковская область).

Видео совместной боевой работы дроноводов и ракетчиков обнародовал депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин.

В ролике можно увидеть оборудованные "норы", где находится боевая техника, личный состав противника, а также другие цели, по которым был нанесен высокоточный удар. Отмечается, что всего на счету соединения уже 39 уничтоженных реактивных установок данного типа.