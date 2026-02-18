Контрнаступление ВСУ в Запорожской и на юге Днепропетровской областей с треском провалилось. Более того, противник потерял контроль над сёлами Магдалиновка и Запасное, на которые опиралась его оборона до начала «контрнаступа».

Тяжёлые потери ВСУ в личном составе и технике вновь дали украинским солдатам повод обвинить командование в «зраде» (предательстве). В результате усилить переговорные позиции в Женеве хотя бы локальным успехом на фронте киевскому режиму не удалось.

Бросив в наступление практически все свои ещё пригодные к активным наступательным действиям части и соединения, главком ВСУ Сырский выполнял явно политический заказ. Накануне начала переговоров в Женеве клике Зеленского было крайне необходимо продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то пример своей способности влиять на обстановку на фронте.

Получивший на Украине прозвище «мясник» главком ВСУ Сырский с потерями не считался. Принципом «победителей не судят» руководствовались и его подчиенные. Десятки бронемашин западного производства превратились в тлеющие кострища, а величина людских потерь вызвала возмущённые вопли даже в уже привыкших к массовой утилизации солдат украинских околовоенных пабликах.

Если бы противнику удалось добиться успеха, разговоры о цене, которой он был оплачен, потонули бы в радостном визге «свидомой» обывательской массы. Случился, однако, очередной провал. И тут началось…

Бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отведенной после полученной под Покровском (Красноармейском) трёпки в тыл для отдыха и переформирования, обвинили своего комбрига полковника Эдуарда Колодия, ни много не мало, в прямой «зраде». Дело в том, что наша разведка смогла определить точные координаты пунктов временной дислокации (ПВД) вражеских подразделений, и по ним был нанесён ракетный удар «Искандерами».

Аккаунт бригады в соцсетях сообщает: «Русне слили координаты двух ПВД. Ударили (нецензурное слово заменено – «МК») прямо между двух зданий, посекло очень много народу».

Далее следует обвинение Колодия в нетрадиционной сексуальной ориентации (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), ввиду того, что он «в очередной раз не смог организовать безопасность бригады», которая «в одном и том же месте без каких-либо маскировочных мероприятий находится уже больше месяца». Потери убитыми исчисляются, как минимум, несколькими десятками солдат и офицеров, а тяжелораненых столько, что в госпиталях уже не хватает мест, заканчиваются запасы бинтов и крови для переливания.

На Украине считают, что это предательство, а российский военный блогер Борис Рожин в своём канале иронизирует: «Главное, чтобы дислокацию не меняли».

Что касается потерь ВСУ непосредственно в ходе последнего контрнаступления, то только в графе «убитые» они исчисляются сотнями. Странно, что это не вызывает в украинском обществе массовые антивоенные протесты. Согласно официальным опросам населения (правда, неизвестно, насколько можно им верить), готовность к миру на любых условиях выказывает примерно половина населения Украины. Остальные всё ещё надеются на «перемогу», и каждую неудачу ВСУ объясняют очередной «зрадой». То есть свой электорат у киевского режима пока еще есть.

На переговорах в Женеве украинская делегация торгуется с явным желанием их сорвать. Но, похоже, внутри клики в отношении необходимости скорейшего прекращения боевых действий наметился некоторый раскол. Лучше других знающий реальную обстановку на фронте и в тылу бывший шеф украинской разведки Кирилл Буданов (в РФ внесён в перечень террористов и экстремистов) предлагает воспользоваться «окном возможностей» пока оно не закрылось.

Но окончание боевых действий означает для Зеленского и его окружения политическую (а может и физическую) смерть. Поэтому они против мира. Им как воздух необходимо продолжение войны.