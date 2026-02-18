Морпех ВС России сбил дрон ВСУ рюкзаком

Военнослужащий морской пехоты ВС России рассказал, как смог отбить атаку вражеского дрона с помощью штурмового рюкзака, избежав ранений при взрыве.

Командир взвода 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты с позывным «Кейбер» рассказал агентству РИА «Новости» о столкновении с вражеским дроном во время перехода по открытой местности.

По его словам, на дистанции около 800 метров он встретил дрон, который начал заходить на атаку. Морпех отметил, что в этот момент у него был штурмовой рюкзак с боекомплектом и автомат. Он попытался поразить дрон выстрелами, но не попал, после чего решил действовать иначе. Он повесил автомат, слегка спустил рюкзак и приготовился к атаке.

Когда дрон пошел в атаку, «Кейбер» метко ударил его рюкзаком, в результате чего дрон сдетонировал.

«И она как раз спикировала на меня. А я рюкзаком на отмашку – и, получается, как раз по ней попал. Она сработала, но меня не ранило. Все осколки прошли мимо», – подчеркнул он.

После успешной нейтрализации дрона морпех добежал до следующей лесополосы и продолжил выполнение боевой задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет FPV-дронов-перехватчиков Ивановских десантников группировки войск «Днепр» за время спецоперации на Украине уничтожил 193 тяжелых дрона ВСУ типа «Баба Яга».

Ранее военнослужащий из Южного военного округа сбил украинский дрон, метнув в него свой автомат. А до этого российские военные использовали веревку для уничтожения дронов ВСУ.