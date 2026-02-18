Раскрыто, в каком случае НАТО обяжется не допускать Украину в альянс

Военный политолог Александр Перенджиев заявил, что вступить в НАТО Украина не сможет в случае полного разгрома ВСУ. Такое мнение он выразил в беседе с NEWS.ru.

По словам аналитика, любые военные шаги неизбежно должны сопровождаться дипломатическими мерами.

Эксперт считает, что возможно удастся заставить НАТО закрепить юридически, что Украина не вступит в альянс, если Россия нанесет разгром ВСУ и всем натовским подразделениям на Украине, а также уничтожит полностью военную логистику и ВПК не только украинский, но и тот, который страны альянса пытаются там разместить.

Ранее экс-главком ВСУ, посол Украины в Британии Валерий Залужный назвал причину провала украинского контрнаступления 2023 года.