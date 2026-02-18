Роботизированный гусеничный "Культиватор" бьет по врагу ракетами С-5

В созданной военнослужащими российской армии роботизированной реактивной системе залпового огня "Культиватор" применены блоки УБ-32-57. Ранее их можно было увидеть на боевых самолетах и вертолетах.

Telegram-канал "Сибирское объединение" отмечает, что новинка дает возможность близко подъехать к вражеским позициям и обрушить на них десятки 57-мм авиационных ракет С-5. Управляющие РСЗО бойцы в это время находятся в укрытии.

"Культиватором" эту боевую машину назвали не зря: за короткое время она перемалывает большое количество боевиков формирований киевского режима. Эффективна она и против легкобронированной техники.

Всего смонтированы два блока, в каждом тридцать два боеприпаса. Эффективная дальность стрельбы достигает двух километров, а максимальная - четырех.