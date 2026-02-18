Штаб роты БПЛА в гражданской фуре уничтожили "Ланцетом" и сняли на видео

В Сумской области выявлен и уничтожен командный пункт роты беспилотных войск Украины.

Штаб операторов БПЛА, откуда управляли и дронами, и их наводчиками, был спрятан в гражданской фуре, припаркованной во дворе автосервиса на окраине села Береза.

Внимание разведывательного дрона привлекли два человека, вошедшие в фуру через дверцу в ее боку. Удивительный грузовик рассмотрели повнимательнее, нашли приставленную к дверце лестницу, натоптанные тропинки и ретранслятор на крыше.

Чтобы чудо-машина случайно не уехала - припарковали ее у перекрестка оживленных трасс, - ее тут же обездвижили "Ланцетом". А затем добили ракетой тяжелой РСЗО "Торнадо-С".

Работали группа аэроразведки "Графа", расчет ударных БПЛА бригады "Гром Каскад" и 76-й батальон реактивной артиллерии, пишут "Два майора".