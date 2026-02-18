Т-55АМ с дополнительной защитой заметили в зоне СВО

Российские танки, применяемые в зоне специальной военной операции, часто применяются для ведения огня с закрытых позиций. В этой роли они выступают в качестве тяжелых самоходных артиллерийских установок.

Например, Т-55 своими 100-мм орудиями могут поражать цели, находящиеся на расстоянии до 15000 метров. Целеуказание осуществляется беспилотными летательными аппаратами, что обеспечивает высокую точность.

При этом броня "пятьдесят пятого" значительно толще той, что имеется на обычных САУ. Еще лучше защищен Т-55АМ. Фотографию этой боевой машины разместил "Военный осведомитель".

Видно, что на ее башне и верхней лобовой детали корпуса установлены дополнительные многослойные контейнеры.

Также бойцы монтируют противодронные экраны, без чего на передовой сейчас не может обойтись ни один танк.