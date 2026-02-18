Стало известно, откуда ВСУ запускали дроны на Чебоксары

Атаковавшие Чувашию беспилотники были запущены из граничащих с Россией областей Украины. Об этом рассказали опрошенные «Аргументами и фактами» эксперты.

Глава Чувашии Олег Николаев сегодня сообщил, что украинскими беспилотниками были атакованы Новоюжный район Чебоксар и деревня Яуши. В результате нападения пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, уточнило министерство здравоохранения региона.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев уверен, что в Чувашию дроны прилетели с территории Украины.

«Это Полтавская, Харьковская область», – пояснил Кондратьев, отметив, что на такую дальность летают только беспилотники «Лютый».

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой также уверен, что беспилотники летели из приграничных районов Украины на предельно малой высоте и в обход зон ПВО.

«Большая часть дронов была уничтожена при пролете других зон, но отдельно взятым удалось дойти до Чебоксар... Дроны запускают с территорий, приближенных к границе с Россией. Их могут запускать как со стартового стола, который может располагаться в любой машине, так и с ровных площадок», – отметил Сергей Липовой.

По его словам, большую часть пути украинские БПЛА «идут по спутникам Starlink и другим системам навигации», и только тогда, когда они приближаются к цели, оператор берет управление на себя, чтобы как можно точнее нанести удар.